Bioserie de María Félix se grabará a finales de 2018

La productora de televisión Carmen Armendáriz informó que un grupo de escritores a cargo de Larissa Andrade, concluyó el libreto basado en la vida personal y artística de la afamada actriz mexicana María Félix.

Precisó que durante un año se escribieron 42 horas de historia que será grabada durante el último trimestre de 2018 en varias locaciones de México y otros países para la empresa Televisa.

Aunque trascendió que Susana González es favorita para interpretar a la diva de la Época de Oro del cine mexicano, Armendáriz prefiere no abundar en el tema, pues asegura que todavía no hay nada definido y es la parte más difícil del proceso.

“Aún no sé quiénes serán María, mi papá (Pedro Armendáriz) El Indio Fernández, Jorge (Negrete), Diego (Rivera) ni Frida (Kahlo). Ya me sentaré a pensarlo. Será un elenco grande, pues nada más de hermanos de María eran 14. Probablemente arranquemos durante el último trimestre del año que entra”.

En entrevista, informó que el libreto ya fue presentado a los ejecutivos de la televisora mexicana, quienes le han expresado su satisfacción.

Quedó realmente muy bien. Sé que ha tenido buena calificación dentro de los filtros de la empresa. Abarcaremos seis décadas en la vida de María Félix, desde que tenía 10 años hasta que muere (8 de abril de 2002)”, señaló.

La bioserie será dirigida por Francisco Franco (Para volver a amar; El hotel de los secretos) y se concentrará, principalmente, en el impacto que María Félix tuvo a lo largo de su trayectoria tanto en el ámbito cinematográfico como en lo social.

Desde que nació, María fue una mujer empoderada. Siempre supo lo que quería y nunca dejó que nadie la frenara, que la echara para atrás, la ninguneara o la hiciera menos. Ella decía: ‘Dolores (Del Río), hazte pa’ allá, que yo voy a hacer tu personaje’. Se van a enterar de muchas cosas muy padres, de una vida muy glamorosa”, destacó.

Carmen Armendáriz señaló que la investigación fue muy amplia y el equipo de escritores se apoyó mucho en las entrevistas que resguardan las bóvedas de Televisa, así como en libros, revistas y notas de periódicos.

“Algunas cosas estarán dramatizadas y otras no, pero sí fue una vida muy interesante. Abundaremos justo cuando decae el cine mexicano y al mismo tiempo la vida de ella, pues se vuelve una mujer madura. Estará Ernesto Alonso, su amigo de toda la vida que la acompañó, así como Quique (Enrique Álvarez Félix), su hijo”.

Debido a que la productora acompañaba a su padre Pedro Armendáriz (1912-1963) a los sets de grabación, tuvo la oportunidad de conocer a María Félix y compartió aquella vez que se toparon durante una comida en el puerto de Acapulco, Guerrero.

“Estábamos comiendo Alex, María, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Tuve la fortuna de conocer a la María de ‘La Doña’. Era una mujer dulce, linda. Me sobaba el pelo y le decía a mi mamá que no me lo cortara porque tenía un pelo muy delicioso. Era un personaje, una mujer inteligente, culta y preparada. Hablaba francés pero inglés no, nunca se le dio”.

Indicó que las locaciones de la serie transcurrirán en varias regiones. Para ambientar lo que será la casa de María Félix, Armendáriz se apoyará en anticuarios que le puedan alquilar objetos antiguos.

En el foro voy a reproducir pedazos de las películas más importantes que ella hizo y también utilizaré el croma ‘green screen’ para truquear cosas”, concluyó.

