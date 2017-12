VIDEO: Revelan deslumbrantes imágenes de la enorme ‘superluna’ en cámara rápida

En la Red se ha publicado un video acelerado y en primer plano donde se puede apreciar el recorrido de la última luna llena por el cielo nocturno de la ciudad estadounidense de Middletown (Rhode Island).

La noche entre el 3 y 4 de diciembre se produjo un deslumbrante fenómeno astronómico, el conocido como ‘superluna’. Se trata de la luna llena que se halla en el perigeo, el punto de su órbita elíptica más cercano a nuestro planeta.

En ese momento, el satélite natural de la Tierra se acerca a una distancia de 357.987 kilómetros de nosotros, por lo cual parece ser un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena habitual.

Las próximas ocasiones para contemplar una ‘superluna’ tendrán lugar los próximos 2 y 31 de enero. Además, en esa última fecha se podrá apreciar el fenómeno de la luna azul, la segunda luna llena en un mes, que vendrá acompañado de otro evento astronómico: un eclipse lunar.

Spectacular timelapse video captures the moon setting this morning over the chapel at St. George's School in Middletown, Rhode Island; tonight's supermoon the first of three consecutive supermoons; the next two will occur on Jan. 1, 2018, and Jan. 31 https://t.co/YRjXvf3CAg pic.twitter.com/PxGzvvNQ2J

— ABC News (@ABC) December 4, 2017