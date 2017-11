Nombran a Hello Kitty y Pikachu embajadores de la ciudad de Osaka

La World Expo es un evento que se lleva a cabo cada cierto tiempo en distintas ciudades del mundo, con el fin de mostrar los logros ciudadanos y las aportaciones que ha hecho un país al progreso de la humanidad.

Para la edición de 2025, países como Francia, Rusia y Japón, han presentado sus candidaturas al comité organizador. En el caso de los nipones, han comenzado a promocionar la iniciativa de una manera muy peculiar.

Resulta que Kono Taro, Ministro del Exterior de Japón, eligió como embajadores de Osaka, ciudad que se pretende albergue la World Expo, a Pikachu y Hello Kitty.

I have appointed Pikachu and Hello Kitty as Ambassador to promote the City of Osaka for the 2025 Expo host city. pic.twitter.com/mCkiCl5T5j

— KONO Taro (@konotaromp) November 29, 2017