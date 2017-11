Facebook pide selfies a usuarios para verificar su identidad

Facebook lanzó un nuevo complemento para verificar la identidad de los usuarios, que consiste en solicitar a las personas que compartan una fotografía de ellos mismos en la red social.

Este proceso de verificación ya está activo. Algunos internautas ya están recibiendo el mensaje de notificación.

a friend sent me this: Facebook is now locking users out of account features, then demanding that those users "verify" their account to get back in by scanning an image of their face. AN IMAGE OF THEIR FACE. pic.twitter.com/T4TIsJFxX8

— can Amy Goodman pls stop inviting Assange on thx (@flexlibris) November 28, 2017