Iglesias de California ofrecen a sus feligreses “marihuana para viajes espirituales”

Dos iglesias rastafari de California (EE.UU.) que ofrecían a sus fieles cannabis “con fines religiosos” fueron obligadas por un juez local a suspender la oferta de dicho material, informa la revista Newsweek.

Según la Iglesia Nativa de Oklevueha (Oklevueha Native American Church), ubicada en la ciudad californiana de San José, el acto de fumar marihuana es “como un sacramento” que permite realizar “una parte indispensable de nuestro viaje espiritual“.

De manera similar, la congregación de la Iglesia del Valle de Coachella (Coachella Valley Church), localizada en la misma ciudad, ofrece su membresía por 10 dólares y promete a los futuros fieles la posibilidad de adquirir productos con marihuana. Esta iglesia incluso grabó un video promocional donde un personaje que dice ser Jesús ‘predica’ sobre los beneficios de la marihuana para la mente y el alma.

Las autoridades locales ordenaron que ambas instituciones religiosas pongan fin a la oferta de cannabis al público en un plazo de 10 días, al considerar que esta práctica contradice la ley, ya que ninguna de ellas se encuentra registrada en los puntos de venta de marihuana medicinal autorizados.

Rastafarian church in #SanJose says it is not a marijuana dispensary. Church says it offers cannabis products for a donation. City Attorney says it’s operating illegally & will soon order it to shut down. pic.twitter.com/s4XKIvtt8h

