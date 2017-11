Hombre logra grabar a fantasma que lo persigue

Durante años la actividad paranormal se ha acrecentado en este joven que presenta evidencias del contacto con el espectro.

Estados Unidos.- Un hombre de oficio dibujante asegura que un fantasma lo ha perseguido por años, debido a que en forma permanente se ha enfrentado a diversos fenómenos paranormales que no por mucho tiempo no han tenido explicación.

El hombre publicó en redes sociales los hechos que ha vivido con la presencia de un fantasma, y con ello, Adam Ellis ha captado la atención de muchas personas por la forma como ha documentado la forma permanente que ha tenido contacto con ese ser de otro mundo.

A los medios de comunicación, Ellis les ha explicado como ha sido su vivencia con ese fantasma, que inicio con pesadillas durante sus sueños; luego pasó a movimientos extraños en la casa o ruidos que no he encontrado más explicación.

Finalmente comenzó a colocar cámaras de video en su casa para determinar que era lo que lo perseguía y a tomar fotografías de los sucesos paranormales.

Here's the feed of that alert. pic.twitter.com/6FHmUyIRBx — Adam Ellis (@moby_dickhead) August 29, 2017

Entre las evidencias que mostró se encuentra algo sorprende que fue fotografiar a la supuesta entidad paranormal que lo acosaba, y lo impactante fue observar que es la figura de un niño.

This is the one that made my heart drop. pic.twitter.com/twjER4W7qo — Adam Ellis (@moby_dickhead) November 7, 2017

El dibujante ya había realizado dibujos de ese ser extraño, y coincide con la imagen de ese chico que esta sentado en el sofá de la sala. Adam lo ha llamado “Querido David”, después de que en sueños fuera descrito con ese nombre.

El dibujante comenzó a fotografiar con su celular en plena oscuridad con la esperanza de mostrar algo que no es tan fácil de percibir por el ojo humano y para su sorpresa lo consiguió ya que en las instantáneas logró captar a ese niño y finalmente ya conoce al fantasma que lo persigue.

I made a Storify of all my Dear David threads for easier viewing. I'll keep it up to date. https://t.co/NcZm0ZXXTJ — Adam Ellis (@moby_dickhead) August 16, 2017

Fuente: El Debate.