(Video) Evita Margarita Zavala video con familia gay

Jennifer Aguayo compartió en su cuenta de Facebook, que durante la visita de la aspirante presidencial independiente, Margarita Zavala a la ciudad de Monterrey, ésta se negó a salir en un video donde le pregunta cuál es su propuesta para garantizar certeza jurídica a la comunidad LGTB.

En el video, Jennifer le presenta a la ex panista a su pareja y a sus hijas, “Mira te presento, mamá, mamá y nuestras dos hijas”, tras saludarse de beso en la mejilla.

Cuando Zavala se percata que la están grabando, pregunta: “¿estás tomando una foto?”, responden: “no video”, a lo que revira la ex primera dama: “ah no, no, espérame, porque esto si es distinto”.

En la publicación con fecha del 12 de noviembre, Jennifer Aguayo narra lo sucedido, y agrega que Margarita Zavala le comentó: “yo creo en el matrimonio es hombre y mujer, lo demás habrá que revisarlo. A lo que ella responde: “nuestras familias ya existen, qué vas a revisar”. “Alguien quiere tomarse una foto?

Se buscó al coordinador de la oficina de la aspirante, Jorge Camacho, pero no hubo respuesta; por parte del equipo de comunicación respondieron que “no hay postura hasta el momento”.

Fuente: El Universal