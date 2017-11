Hallan un “celular” en un cuadro del siglo XIX

La protagonista de esa pintura de 1860 llama la atención porque parece que camina mientras mira su teléfono móvil.

El cuadro ‘La esperada’ que el artista austriaco Ferdinand Georg Waldmuller pintó en 1860 muestra a una joven que va por un camino sin notar que un hombre la espera más adelante con una rosa.

Los personajes del lienzo no se distinguen de otros que aparecen en pinturas de aquella época… salvo por un pequeño detalle: cualquier observador moderno estimará que la mujer lleva un ‘iPhone’ en sus manos.

Just like her on the dating app in Walmüller's Die Erwartete (c. 1850): pic.twitter.com/Lakl0vCkri

— Peter A. Russell2291 (@Planet_Pedro) October 23, 2017