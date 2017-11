‘Coco’ competirá por nominación al Oscar

Las nominaciones para todas las categorías serán reveladas el 23 de enero.

Coco se encuentra entre las 26 películas que competirán por las nominaciones al Oscar a mejor cinta animada, así lo anunció hoy la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas.

Las cintas que competirán junto a Coco son The Big Bad Fox & Other Tales, Psiconautas: los Niños Olvidados, Un Jefe en Pañales, El pan de la Guerra, Las Aventuras del Capitán Calzoncillos: La Película, Cars 3, Cinderella the Cat, Coco, Mi Villano Favorito 3 y Emoji: la película.

Asimismo Ethel & Ernest, Olé: el viaje de Ferdinand, La Jeune Fille sans mains, En este Rincón del Mundo, The Lego Batman Movie, Lego Batman: La Película, Loving Vincent, Mary y la Flor de la Bruja y Moomins and the Winter Wonderland.

La academia confirmó que ese número de producciones animadas han cumplido con los requisitos para contender por la nominación a la estatuilla.

Las nominaciones serán reveladas por la academia el 23 de enero del 2019 y la entrega de premios esta programada para efectuarse el 4 de marzo del 2018 en el teatro Dolby.

Fuente: SDPNoticias.