El enfado de los fanáticos de Nutella por el cambio de receta

Ahora tiene más azúcar y menos cacao, según un centro de Protección del Consumidor alemán.

Enfado. Es lo que sienten muchos fanáticos de Nutella, la marca italiana de crema de chocolate más popular del mundo, tras descubrir que la receta que Ferrero emplea para prepararla en Europa ha sufrido variaciones , haciéndola mucho más dulce.

La alarma saltó cuando el Centro de Protección del Consumidor de Hamburgo publicó en Facebook una imagen comparativa del producto actual y del anterior, tras concluir un estudio iniciado al notar algunas modificaciones en la receta y en el color.

El Centro de Protección del Consumidor de Hamburgo inició una investigación al notar cambios en la receta

El centro de consumo aseguraba en la red social que Ferrero había “cambiado la receta de Nutella por primera vez en muchos años”. Después de analizar las etiquetas de los productos, llegaron a la conclusión que la proporción de leche desnatada en polvo era “ahora del 8,7%”.

Anteriormente, la cantidad que se añadía equivalía al 7,5%. Según el propio informe, este cambio es el causante de que el color de la crema sea más claro, ya que “se ha añadido más leche en polvo a expensas del cacao”.

Creen que la cantidad de cacao es menor, aunque la lista de ingredientes “desafortunadamente no especifica el porcentaje”.Por esta razón, se pusieron en contacto con Ferrero para conocer los cambios específicos de la receta, pero no obtuvieron respuesta: “Ferrero no ofrece demasiada transparencia a sus clientes”, explicaban.

Esto ha llevado al grupo alemán a pensar que las cantidades de azúcar o el aceite de palma de la receta no han bajado. De hecho, en la tabla de valores nutricionales, el contenido de azúcar ha aumentado a un 56,3% (anteriormente 55,9%); aunque el contenido de grasa baja ligeramente a 30.9% (anteriormente 31.8%).

Nutella no ofrece información de la cantidad de cacao en la receta

Pese al análisis, en un comunicado oficial Ferrero confirmaba que se habían llevado a cabo algunos “ajustes”, insistiendo en que “la calidad y el resto de aspectos de Nutella seguían siendo los mismos”.

Algunos usuarios de Twitter ya han publicado algunos post pidiendo el boicot contra Nutella por el cambio de receta.

Fuente: La Vanguardia.