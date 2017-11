Usuarios difunden videos que muestran la fragilidad del iPhone X

Para probar su resistencia, algunos usuarios hicieron un “experimento”: lo dejaron caer desde una altura no tan considerable y descubrieron que con unos cuantos golpes los cristales del iPhone X comenzaron a estrellarse.

#BUMMER : 🤦🏼‍♀️This putz already dropped his #iPhoneX …(📝take note of the catastrophic damage😨💥) pic.twitter.com/wVL2zstQvo

El nuevo iPhone X se comercializa en el mundo desde el pasado 3 de noviembre y varios fanáticos de la marca hicieron largas filas para poder adquirir este nuevo modelo.

Sin embargo, las inconformidades de los usuarios se han hecho presentes, ya que esperaban que el teléfono fuera más resistente por su precio tan elevado.

A Drop & the #iPhoneX Glass Smashes. This Video is part of the Drop Test.

Video via Eddy Cheng. pic.twitter.com/b7aOdc3rDG

— Amit Bhawani (@amitbhawani) November 3, 2017