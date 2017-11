‘Diosito, te regalo mi Spiderman… pero cura a mi abuelito de cáncer’

Sol Yturralde ingresó el pasado 25 de octubre a la capilla del colegio donde trabaja, sobre el altar se encontraba un muñeco, se acercó y vio que era una figura del Hombre Araña… “Mi primera reacción fue decir ‘¡Estos niños!’”, relató la maestra de religión a ACI Prensa.

Me acerqué y debajo del brazo tenía el papelito. Lo leí, me conmoví y se me cayeron hasta las lágrimas”.