Terrorífico ultrasonido de un bebé en el vientre se hace viral

El pasado mes de septiembre, una australiana compartió en Twitter una imagen de ultrasonido de su futuro bebé, que no resultó ser muy agradable.

Según escribió Sharni Turner en la red social, el técnico encargado del procedimiento diagnóstico decidió hacer una toma frontal de la cabeza del feto, que según ella, resultó ser “lo más aterrador” que jamás hubiera visto.

My ultrasound technician decided to do a front face image of my baby and it was the most terrifying thing over ever seen in my fuckiNG LIFE pic.twitter.com/k1k3u6vyEE

— sharni (@sharniiturner) September 8, 2017