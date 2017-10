Mujer encara a joven que la habría manoseado en calles de Jalisco

Una mujer encaró y evidenció a un menor de edad por una supuesta agresión sexual de la que fue víctima en calles de Guadalajara, Jalisco.

En un video que circula en las redes sociales se aprecia a un joven que fue detenido, minutos antes, por una mujer que lo acusa de haberle levantado la falda y querer escapar.

“Tu pura presencia insulta… Que tienes en la cabeza para hacer eso… Dime, ¿a mí me conoces?, ¿a mí me has visto? Pues fíjate que ya me conociste el culo; tu cara en mis nalgas: joto”.

El joven, quien de acuerdo con la grabación estudia en la preparatoria de Guadalajara UDG, se intentó defender de las acusaciones de la presunta víctima: “Ah, pues a ver si tiene las huellas”.

Esta mujer aseguró que, aunque le lleve toda la vida, denunciara al joven para que “no le queden ganas de volver a levantarle las faldas de las mujeres en la calle, y saciar sus perversiones de niño de 17 años”.

Fuente: Sin embargo