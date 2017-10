Mataron a joven de 19 años por “machistas”

El asesinato de Jazmín Contreras López, una mujer de 19 años asesinada en Mazatecochco, Tlaxcala y quien era subgerente de una tienda de telas, se debió a que dos de sus subordinados no aceptaban que una mujer les diera órdenes.

“No soportaban que una mujer y más joven que ellos los mandara, por eso la mataron, por su machismo”, narró Francisco, esposo de Jazmín, en entrevista con REFORMA.

Jazmín era sobrina del Alcalde de este Municipio, Esteban Cortés Torres, reconocida por vecinos como carismática y amable.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó la versión basada en las declaraciones de los homicidas, quienes arguyeron problemas personales y económicos con ella.

El pasado 16 de octubre, Miguel N. y Oscar N., de 24 años de edad, la sacaron de su lugar de trabajo, la ahorcaron y fueron a tirar su cadáver al bosque de La Malinche.

Miguel le debía 21 mil pesos a su jefa.

La joven desapareció el 16 de octubre durante su horario laboral y en su lugar de trabajo; al día siguiente, su esposo y familia denunciaron ante la PGJE e inició una investigación desde la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Secuestro.

Después de reunir testimonios, revisar cámaras de seguridad de la tienda, en las que se detectó que faltaban 13 minutos de la filmación; y obtener filmaciones privadas y del sistema de videovigilancia en el primer cuadro del Municipio, la Policía de Investigación concluyó que Miguel N., y Oscar N., la mataron.

Los homicidas, uno de Mazatecochco y otro de Papalotla, fueron detenidos y remitidos al penal de Tlaxcala.

En su declaración ambos reconocieron el homicidio y la complicidad de un plan urdido desde el 9 de octubre.

“Ahora exigimos justicia, sabemos que eso no nos la va a regresar pero al menos los que la mataron y que declararon sin ningún remordimiento que los tenía hasta la madre, están en la cárcel, no van hacer más daño porque no queremos una más en Tlaxcala”, indicó el viudo.

El mismo sábado y al mismo tiempo que el sepelio, tuvo lugar la audiencia inicial de los homicidas, donde Miguel N., confesó el crimen.

“La maté porque ya me tenía hasta la madre”, expresó al juez.

