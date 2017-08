Tomar Cerveza ¡Te Hace Mejor Amante!

Un estudio publicado en la European Journal of Epidemiology sostiene que la cerveza aumenta la resistencia sexual de los hombres y hace mejores amantes.

básicamente porque combate la impotencia, la eyaculación precoz y les otorga más resistencia en el momento del acto. No es poca cosa, ¿no?

“Beber cerveza con cierta regularidad ayuda a reducir la eyaculación precoz”; confirmaba la sexóloga Kat Van Kirk en su último libro The Married Sex Solution: A Realistic Guide to Saving Your Sex Life.

Es muy probable, además; de hidratos de carbono, vitaminas, fibras, proteínas y minerales como el silicio, potasio, magnesio y sodio, el lúpulo contiene gran cantidad de fitotesgrogenos u hormonas de origen vegetal, como el poderoso 8-prenilnaringenina (8-PN) que ayudan a esos fines específicos.

Respecto de la resistencia, según una investigación: quienes consumían cerveza negra o tostada en dosis lógicas podrían reducir hasta un 31% el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Ya que los extractos de malta y lúpulo usados en su elaboración contienen niveles de hierro más alto, confirma otro ensayo divulgado tiempos atrás en el Journal of the Science of Food and Agriculture.

