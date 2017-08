Niñas le tiran agua hirviendo en el rostro a su amiga para cumplir un reto viral en redes

La niña fue quemada por sus amigas con agua hirviendo mientras dormía.

En Nueva York, EU, una niña de 11 años de edad fue víctima de unas menores que le lanzaron agua hirviendo en el rostro mientras dormía.

Jamoneisha Merrit, estaba en una fiesta de pijamas con unas niñas que creyó eran sus amigas, sin embargo cuando se quedó dormida, ellas le echaron agua caliente en su rostro para cumplir un reto viral de Internet llamado: “hot water challenge”, que consiste en tirar agua hirviendo a personas que estén desprevenidas y grabarlo para compartirlo en Snapchat.

Pese al ardor que pudo ocasionarle el agua caliente en el rostro, Jamoneisha no pareció incomodarse, al contrario, la menor bromeó, se rió y preguntó a sus amigas que si lo había hecho bien, declaró uno de los primos de la víctima que vio el vídeo.

La menor fue trasladada de inmediato al hospital donde los médicos determinaron que presentaba quemaduras de segundo grado en la cara, la espalda, los hombros, el cuello y el pecho.

Graphic Image. #Exclusive #NYC Girl Jamoneisha Merritt latest victim of #hotwaterchallenge. Kids tossing boiling water on others. More @NY1 pic.twitter.com/fiWlWxeNTC

— Dean Meminger (@DeanMeminger) August 9, 2017