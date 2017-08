¡Alerta! Detectan plomo en dulces de alto consumo en México

Los dulces más vendidos poseen altas concentraciones de plomo, lo que afecta la salud de sus consumidores.

Los dulces más vendidos en México poseen altas concentraciones de plomo, situación que afecta la salud y el neurodesarrollo de los niños, reveló un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

El grupo de especialistas del INSP reportó que 20 caramelos contienen niveles de plomo superiores a los permitidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, de a 0.1 partes por millón (ppm).

La doctora en epidemiología ambiental y ocupacional adscrita al Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto, Marcela Tamayo y Ortiz, comentó que, tras varios años de trabajo, los resultados fueron publicados en 2016 en la revista Environmental Research.

El artículo “Lead in candy consumed and blood lead levels of children living in Mexico City” indicó que entre los dulces que tenían concentraciones de plomo por encima del límite están: Rockaleta Diablo (0.70 ppm), Tiramindo (0.37 ppm), Ricaleta Chamoy (0.19 ppm), Tutsi Pop(0.13 ppm) e Indy Marimbas (0.22 ppm).

Estados Unidos tiene un sistema de monitoreo de niveles de plomo en sangre muy bueno, entonces, muchos estados de ese país comenzaron a detectar a niños con niveles de plomo alto, cuestionándose la procedencia del plomo: las investigaciones vieron que provenían de dulces hechos en México”, detalló.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que, una vez dentro del cuerpo, el plomo se distribuye hasta el cerebro, el hígado, los riñones y se deposita en los huesos y dientes.

“Muchas veces, sustituye las funciones del calcio: puede depositarse en los huesos y vivir ahí por 20 o 30 años.

Fuente: Excélsior.