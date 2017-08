Nueva tendencia: ¿Calcomanías en lugar de condones?

Se llama Jiftip, es una pequeña calcomanía que se coloca en la uretra durante el sexo.

Todo mundo sabe que a los hombres no les gusta usar condón. Pero su disgusto hacia el preservativo es tal, que prefieren usar calcomanías en el pene para evitar riesgos. Sé lo que están pensando… ¿calcomanías?

Se llama Jiftip, es una pequeña calcomanía que se coloca en la uretra durante el sexo. Es hipoalergénica y está hecha de poliuretano y, al parecer, un adhesivo fantástico. Se ha estado haciendo por 4 años y su sitio web lo llama: “sexo real sin efectos secundarios.”

Pero antes de ordenar una buena caja de Jiftips, debes informarte primero: al tener sexo con una Jiftip, tu pareja no debe eyacular.

Es tan sólo para sentir un poco de placer, pues en algún momento tienes que quitártelo y ponerte condón. Se recomienda usarlo, dejar la vagina, quitarlo y eyacular. Ya no se ve tan práctico, cierto?

¿En serio es una alternativa?

No hay información científica que apoye la eficacia y seguridad del Jiftip. Claramente se adhiere a la punta del pene, la parte más sensible de la anatomía sexual masculina, y puede funcionar como escudo. Sin embargo, no hay evidencia que apoye que se quede completamente adherida.

El producto sigue en pruebas, pero según diferentes hombres que lo han probado, no se siente, casi no se ve, y sí se queda pegado perfectamente.

¿Duele?

Imagino que el adhesivo podría doler un poco, especialmente si es tan bueno como dicen. Según el sitio web de Jiftip, sí, sí duele al quitarlo, pero rápidamente se crea tolerancia al dolor.

Ningún doctor (ni nosotras) lo recomendamos, especialmente porque no hay información científica que la respalde, pero según Jiftip, tan sólo es para dar un poco de diversión. “Este producto tiene el propósito de entretener solamente. No se usa para la prevención de embarazos o ITS”.

Fuente: El Debate.