Hombre muere por frasco de repelente en el ano

Tomás ingresó al Hospital General de Matamoros con un fuerte dolor abdominal.

Matamoros, Tamaulipas.- Un hombre perdió la vida por una infección ocasionada por un objeto que presuntamente le introdujeron en el ano,provocándole una perforación intestinal.

El hombre respondía al nombre de Tomás y contaba con 40 años de edad, minutos antes de que muriera declaró que fue en una borrachera donde le introdujeron un frasco de insecticida por el recto.

Se estima que el no se lo pudo haber introducido solo, el frasco sin embargo no existe una versión oficial en la que diga que no fue así.

Tomás ingresó al Hospital General de Matamoros, con un fuerte dolor de estómago, mismo lugar donde se le realizaron ultrasonidos, donde se revelo que sufría de una colecistitis, razón por la que fue sometido al quirófano de emergencia, sin embargo el hombre no había revelado que en el interior de su ano tenia un frasco de insecticida, manifestó el Médico Edson Avalos.

El hombre pereció en el hospital a las 17:00 horas del pasado sábado.

Policía de Investigación tuvo que haberse enterado de este caso, pero el nosocomio no lo notificó ocultando lo que podría ser un homicidio.

Con información de Hoy Tamaulipas.Net