Niño pide empleo a la NASA como “Guardián de la Galaxia”

El niño de 9 años envió una carta a la NASA para trabajar como “Guardián de la Galaxia”.

Jack Davis, de tan solo 9 años de edad, se ha hecho viral en rede sociales tras enviar una carta a la NASA para postularse como candidato para proteger el planeta de cualquier peligro extraterrestre.

El menor explicó en su carta que es el candidato ideal para cumplir con ese trabajo. Él se autodenomina “Guardián de la Galaxia” debido a la gran experiencia que ha adquirido al ver muchas películas de caricaturas del espacio.

El menor de puño y letra escribió lo siguiente: “Mi nombre es Jack Davis y me gustaría aplicar para el puesto de Oficial de Protección Planetaria. Tal vez tenga sólo 9 años, pero soy perfecto para el trabajo. Una de las razones es que mi hermana me dijo que era un alien, además he visto todas las películas de extraterrestres que he podido. También he visto la serie Marvel Agents of Shield y espero poder ver la película Men in Black. Soy muy bueno en los videojuegos. Soy muy joven, así que puedo aprender a pensar como un alien”.

Ante la petición de Jack, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en los Estados Unidos respondió al menor con una carta, la cual publicó en su perfil oficial de Facebook.

El equipo de investigadores de la NASA le explicó al pequeño Jack que el trabajo consistía en recolectar microbios de la Luna y algunos asteroides de Marte, para así estudiarlos en caso de que estos resulten perjudiciales para la raza humana. Por último, cerraron el escrito aconsejándole que le echara ganas a la escuela.

La publicación se hizo viral con más de 31 mil reacciones y las fotografías fueron compartidas más de 7 mil veces.

Fuente: MTEM.