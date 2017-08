Netflix prepara el remake de ‘Los Caballeros del Zodiaco’

Una de las series japonesas de anime más populares de todos los tiempos, ‘Los Caballeros del Zodiaco’ (‘Saint Seiya’), volverá a nuestras pantallas. Lo hará en Netflix en forma del remake de la producción original que Masami Kurumada creó a mediados de los años 80.

La nueva versión será de nuevo una serie de anime CG, y el título provisional será el de ‘Saint Seiya: Knights of the Zodiac’. No se conoce aún la fecha de estreno de una primera temporada que tendrá 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno.

Vuelven los Caballeros

La producción original se emitió entre 1986 y 1989, y narraba la historia de un grupo de guerreros llamados ‘Caballeros’ (o ‘santos’) que luchaban del lado de la diosa griega Athena.

La empresa Toei Animation produjo un total de 114 capítulos divididos en tres arcos argumentales, y por lo visto este remake se centrará en narrar nuevas aventuras de ‘Los Caballeros del Zodiaco’ dentro de ese primer arco argumental.

Según Cinema Today, el director será Yoshihary Ashino, que ha trabajado en departamentos de animación de diversas producciones de animación. Esperamos poder tener más detalles de esta producción muy pronto.

