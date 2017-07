Usuario denuncia a conductor de Uber que le hacían una felación mientras manejaba

La joven al parecer iba bajo el influjo de una droga

En Estados Unidos, un usuario de Uber denunció a través de su cuenta de Twitter que fue víctima de un momento incómodo al presenciar una escena de sexo oral dentro de la unidad.

El hombre escribió que al momento de abordar el vehículo se percató que una mujer viajaba en el asiento del copiloto, por lo que se aseguró de no haber seleccionado el servicio UberPool, pero asumió que tal vez la mujer era parte de la familia del conductor.

Fuck @Uber for providing me with the most unsafe and dangerous ride home last night. This driver had a random prostitute in the front seat. pic.twitter.com/Wi2YhtRINq

— Aner Martino (@AnerMartino1) July 17, 2017