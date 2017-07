Una joven musulmana ha sido la inspiración de un nuevo emoji

Como sabemos, los musulmanes tienen muchas restricciones debido a sus creencias, incluyendo la tecnología. Por fortuna, esto ha ido cambiando poco a poco.

Pero una joven musulmana de 16 años ha sido el centro de una revolución digital. Al no sentirse conectada con ninguno de los emoji de su iPhone, Rayouf Alhumedhi presentó una propuesta de emoji para Unicode, compañía que elige las nuevas imágenes a procesar.

La propuesta fue aceptada en noviembre del año pasado y antes de que acabe el año, el emoji de hijab llegará a todos los iPhone, según el sitio Verne.

Incluso el mismísimo Tim Cook ha demostrado su emoción por la llegada de estos emoji:

😀🌎🌍🌏📆 Happy #WorldEmojiDay! 🎉 We’ve got some 😎 new ones to show you, coming later this year! 👀👇 https://t.co/xBR9ZJ7l4g pic.twitter.com/fhDrr4J5KG

— Tim Cook (@tim_cook) July 17, 2017