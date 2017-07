Alcalde “secuestra” a Los Ángeles Azules

Por no tomarse una foto con él. Ayuntamiento lo niega.

A través de redes sociales, Los Ángeles Azules denunciaron que el presidente municipal de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, Óscar Vélez Sánchez, los privó de su libertad por dos horas.

De acuerdo con la publicación hecha por Lalo Espinoza Chacón, uno de los afectados, se presentaron en el lugar y al terminar el show el mandatario local no les permitió la salida a 40 músicos y personal técnico por no tomarse una fotografía con el alcalde.

“Vinimos a tocar a Tequexquitla, Tlaxcala, son las 4 de la mañana ya del lunes 17 de julio. El H. presidente municipal, Óscar Vélez Sánchez, decidió privarnos de nuestra libertad por casi dos horas, a más de 40 músicos y personal técnico, pues supuestamente se le negó una fotografía con el grupo”, se lee en la cuenta de Facebook de Chacón.

De acuerdo con los videos subidos a Internet por los músicos de Los Ángeles Azules, el alcalde solicitó a la policía municipal no dejarlos salir del deportivo donde se presentaron con una orquesta sinfónica.

Ante las declaraciones, Carmelo Ramírez Hernández, director de seguridad del ayuntamiento, aclaró que se trató de un acto de seguridad para resguardad su integridad y aclaró que en el lugar no se encontraban Los Ángeles Azules, sólo sus músicos.

En el video, que también fue compartido en redes sociales, asegura que se trató de un problema con el comité de feria, quienes aumentaron el precio de entrada al evento, lo que originó la molestia de los asistentes y tuvieron que asegurar el lugar por protección de los músicos para evitar un caos.

También señaló que fue “muy grosera la manera en que estos señores (los músicos) difunden cuestiones que no tienen ningún fundamento, no hubo retenidos ni nada, no había personal armado, eran oficiales de policía certificados con una licencia vigente”.

Fuente: el Capital México