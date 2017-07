Pronto podríamos ver videos de YouTube ¡en WhatsApp!

La aplicación de mensajería soportará su reproducción dentro de las conversaciones.

La plataforma de mensajería instantánea de Facebook, WhatsApp, esta desarrollando una nueva opción que permitirá a los usuarios reproducir contenido de YouTube directamente en la aplicación cuando reciban un enlace.

Actualmente al seleccionar un enlace de este tipo se abre la aplicación de YouTube de forma automática, cubriendo la pantalla en su totalidad; con la nueva opción los videos se reproducirán en ‘Picture-in-Picture’, lo que quiere decir que será visible en una pequeña ventana dentro de la pantalla de conversación.

Esta herramienta aún no está disponible y se encuentra escondida en una versión beta de la aplicación de WhatsApp para iOS, por lo que tendremos que esperar a que sea lanzada oficialmente en una futura actualización.

De acuerdo con el portal WABetaInfo, la aplicación permitirá arrastrar la ventana del video para poder ver mejor los mensajes, además podremos cambiar su tamaño e incluso cambiar al modo de pantalla completa.

Todo parece indicar que únicamente los equipos más recientes de iPhone (iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6 y iPhone 6 Plus) podrán disfrutar de la reproducción nativa de YouTube en la aplicación de mensajería, esto debido a que sus pantallas son más grandes.

FUENTE: sdp noticias