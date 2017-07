Suspenden rodaje de “The Walking Dead” tras trágica muerte de actor durante grabación

John Bernecker participaba en la serie de zombies como doblador de acción.

John Bernecker, un doblador de acción, murió tras caer de un balcón durante el rodaje de la octava temporada de The Walking Dead.

Bernecker, de 33 años de edad, se encontraba en el estudio del AMC en Georgia. No está claro si las cámaras lo grababan en el momento de la caída.

De acuerdo con una llamada al 911 hecha por alguien de la producción, el especialista de cine cayó 6 metros estrellándose contra piso de concreto. Sangraba de la cabeza y nariz y apenas era consciente cuando aterrizó. Fue trasladado de emergencia al Centro Médico de Atlanta donde estuvo unas horas en estado crítico. Su vida dependía de un respirador artificial y su cerebro se encontraba hinchado por lo que el jueves su familia tomó la decisión de desconectar su soporte de vida y dejarlo morir en paz.

Tras este accidente, The Wlaking Dead tomó la decisión de suspender el rodaje. Al mismo tiempo, SAG-AFTRA, el sindicato que representa a los dobladores de acción, ha iniciado una investigación sobre el accidente.

Además de trabajar en la serie de zombies, Bernecker trabajó en las películas Black Panther, The Fate Of The Furious, Logan, The Hunger Games y 22 Jump Street. Descanse en paz.