¿Modelo o muñeca? Confunde a usuarios de redes la belleza de esta mujer

Desafortunadamente, además de admiración la fama le procuró un aluvión de críticas e incluso el odio en la Red, debido a su tono de piel extremadamente oscuro y pelo natural.

La impresionante apariencia de muñeca de una modelo austral-sudanesa ha dejado impresionada a la Red. Hasta el punto de que los usuarios se preguntan si se trata de una persona real, informa el diario británico The Independent.

Nyadak Thot, también conocida como ‘Duckie’, no es nueva en la industria de la moda y su camino a la popularidad no ha sido fácil. Por primera vez la joven apareció en las pantallas en el ‘show’ televisivo Australia’s Next Top Model (La siguiente supermodelo de Australia)’. Además de admiración la fama le procuró un aluvión de críticas e incluso el odio en la Red, debido a su tono de piel extremadamente oscuro y pelo natural.

Desde entonces la percepción de la modelo de 21 años en las redes sociales ha cambiado y ahora se enfrenta a otra polémica: su piel sin defectos, pelo liso, labios perfectos y largas extremidades hacen a los internautas pensar que no se trata de una persona real, sino de una Barbie.

“No voy a creer que es real hasta que la vea en persona”, escribe una usuaria de Twitter.

Fuente: Sin Embargo