La polémica y descontrolada conducta de Maradona que está causando revuelo en las redes

El ex jugador de fútbol Diego Armando Maradona es reconocido por su trayectoria deportiva, pero también por la polémica que ha generado con su comportamiento.

En esta oportunidad está causando revuelo en las redes sociales lo que hizo durante su visita a Nápoles, cuando asistió a una cena donde también se encontraba Cristina Sinagra, madre de su hijo Diego Junior, a quien él no veía desde hace tres décadas.

El evento se llevó a cabo en el marco de la celebración del aniversario del campeonato histórico que ganó el club italiano con la participación de Maradona hace 33 años.

Cuando terminó la celebración y él salió del restaurante los hinchas del Napoli estaban esperando con ansias verlo para rendirle un homenaje.

Así que Maradona se subió al techo de la camioneta donde se trasladaba y cantó varias canciones junto a los fanáticos.

Maradona goes outside his hotel in Naples, sits on top of a van & leads a chant:

"Whoever's not cheering is a Juventus fan!" 💙 pic.twitter.com/j8gqiIHmQ8

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) July 5, 2017