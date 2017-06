Joven muere en salto bungee porque su instructor no sabía inglés

De acuerdo a las autoridades de Cantabria, el hombre pronunció mal ‘no jump’ (no saltes) y la adolescente holandesa entendió ‘now jump’ (salta ahora), y saltó antes de que anclaran las cuerdas

El bajo nivel de inglés de un instructor de “bungee jumping” podría haber provocado la muerte de una joven holandesa de 17 años en un viaducto del norte de Españahace dos años, según un auto judicial.

La adolescente saltó antes de tiempo sin estar conectada a los anclajes. Según el diario Daily Mail, la joven tenía una cuerda atada a ella, pero ésta no estaba atada a alguna otra parte, por lo que al saltar, cayó al precipicio.

Una corte regional de Cantabria señaló que la orden del instructor de no saltar, quien utilizó las palabras “no jump” (no saltar), se pudieron haber confundido fácilmente con “now jump” (salte ahora). Los presentes calificaron su pronunciación como “muy mala” y otros instructores señalaron que la frase reglamentaria para pedir a las personas que esperen es “don’t jump” (no salte).

El suceso ocurrió en el viaducto de Cabezón de la Sal, de 32 metros de altura , en agosto de 2015. El instructor es ahora investigado por homicidio negligente. Además, en la corte de Cantabria le dijeron que debió haber verificado una identificación de la joven para confirmar que tuviera 18 años.

Según el auto judicial, en el viaducto estaba prohibido practicar salto bungee, según las regulaciones españolas, además la joven no tenía el permiso de sus padres para hacerlo.

El documento no identificó ni a la víctima ni al monitor.

* Con información de AP – El Universal