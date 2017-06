Mata a su novio de un balazo en intento de grabar video “viral”

Monalisa Perez ultimó a su novio, Pedro Ruiz III, en su intento de grabar un “video viral” para subirlo a Youtube, de acuerdo a lo reportado por el periódico norteamericano Star Tribune.

La joven había anunciado en su cuenta de Twitter que grabaría “uno de los videos más peligrosos de todos los tiempos. Es SU idea, no la mía”.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈

— Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) June 26, 2017