‘La chilindrina’ se nos va… ¡pero a Mérida!

Maria Antonieta de las Nieves “la chilindrina” se retira a esa ciudad para pasar sus últimos días junto a su esposo. Platicamos con ella luego de que wikipedia ¡la diera por muerta!

Platicamos en exclusiva con María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” luego de que la enciclopedia en línea Wikipedia fechara su muerte el 15 de marzo pasado.

Al respecto, la actriz señaló que lejos de esta situación, vive feliz al lado de su esposo, Gabriel Fernández, con quien lleva 45 años de casada, y que por cuestiones de salud está valorando dejar la Ciudad de México para irse a vivir a Mérida. La comediante también nos habló de sus planes de trabajo, del gran cariño que le tiene a su amigo Edgar Vivar y a sus demás compañeros del programa El Chavo del 8.

De hecho, dijo que los problemas que pudo tener con Florinda Meza quedaron en el olvido.

– Hace unos días la dieron por muerta en internet…

– Sí, qué bárbaros, ¡me mataron! Bendito sea Dios estoy bien, no sé por qué a cada rato me matan, pero dicen que eso te alarga la vida, así que cuando menos voy a vivir 200 años. Pero qué te puedo decir, estoy contenta y lo estaría más si no hubiera tantos problemas en el mundo, pero hay cosas que no se pueden solucionar.