Humanoide china concede su primera entrevista, ¡chécala!

El robot de nombre Jia Jia respondió en inglés algunas preguntas básicas de un científico; fue transmitida por Skype; tardaron expertos tres años en construirla.

Vestida a la usanza tradicional de las mujeres chinas, con un cabello lacio y bien peinado, además de un ligero maquillaje, la humanoide Jia Jia hizo concedió su primera entrevista a Kevin Kelly, un experto en inteligencia artificial.

A través de Skype el experto mantuvo comunicación con la robot, a la que, por ejemplo, preguntó si le podía decir cuál era su nombre: “Quizá”, respondió Jia Jia.

El también cofundador de la revista Wired también la cuestionó acerca de si sabía quién era el actor chino más famoso, a lo que la humanoide contestó: “No lo sabía”.

