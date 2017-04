“Con tres bombas H se acaba el mundo entero”, advierte Norcorea

El delegado especial de Corea del Norte para Occidente dijo que ese país está perfectamente preparado para una guerra y remarcó que entre su arsenal termonuclear figura la bomba de hidrógeno (conocida como Bomba H).

“Corea está perfectamente preparada con armas nucleares y termonucleares. Tenemos la bomba H. Claro que EU. tiene muchos más misiles que Corea, pero no es cuestión de cantidad sino que es cuestión de la potencia de detonación. Una bomba termonuclear es 100 veces más potente que una nuclear. Con tres o cuatro de ellas es suficiente para acabar con el mundo entero”, dijo al portal Infobae, Alejandro Cao de Benós de Les y Pérez, un español que desde el 2002 trabaja para el régimen de Corea del Norte.

Asegura que Corea del Norte está preparada para enfrentarse bélicamente a EU. “Nadie va a tocar a Corea, si la tocan el pueblo la va a defender con fusiles y misiles. Queremos la paz pero no la vamos a mendigar”, insiste.

También sostiene que Corea del Norte continuará con sus pruebas de misiles nucleares intercontinentales. “Quiénes son los americanos para darnos órdenes”.

“Corea no va a ser como Siria, Afganistán o Libia, tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y no dudará en responder si es atacado por un solo misil”, advierte.

Cuando Infobae le pidió que describiera a Corea del Norte, Cao de Benós respondió: “Es un sistema socialista donde el pueblo tiene el control de los medios de producción. El pueblo realmente es dueño de su destino. Entonces, no existen alquileres o hipotecas, el Gobierno le da casa al pueblo, la sanidad, la universidad también son públicas y gratuitas. La gente tiene una vida básica asegurada con dignidad. Se vive de forma muy tranquila, no hay conflictos sociales, no tenemos a gente durmiendo en la calle… Es otro estilo de vida, en el que todos trabajamos en una gran cooperativa”.

También niega que en Corea del Norte haya violaciones sistemáticas a los derechos humanos. “EU, Inglaterra y otros países destinan millones de dólares en propaganda, usan los medios de comunicación y crean supuestas ONG para fomentar un discurso que sea favorable a sus políticas de invasión”.

Alejandro Cao de Benós de Les y Pérez, de 42 años, es un político y periodista español y es el primer representante occidental de Corea del Norte en las relaciones con Occidente, por lo que dispone de nacionalidad norcoreana. Ha abogado por ese país desde 1990.