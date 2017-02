Encuentran 21 quimioterapias falsas en Veracruz

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó sobre el hallazgo de 21 ampolletas falsas del medicamento Avastin para quimioterapias en la Secretaría de Salud de Veracruz, sin embargo no especificaron si tales ampolletas fueron suministradas a pacientes con cáncer.

La Cofepris dio a conocer ayer más resultados de la investigación que inició luego de que el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, denunciara que en la gestión del priista Javier Duarte se usaron quimioterapias falsas, pruebas rápidas para detección de VIH sin registro sanitario y fármacos caducos.

Detalló que hasta ahora, las Secretarías de Salud federal y estatal han evaluado 2 mil 55 expedientes de personas atendidas de 2010 a 2016 en el Centro Estatal de Cancerología de Veracruz, y concluyeron que el medicamento Avastin (no las ampolletas falsas) fue administrado a 119 adultos.

Sobre las 21 ampolletas, cinco fueron examinadas por Roche, laboratorio que fabrica el medicamento Avastin, quien determinó que las tintas utilizadas no son las correspondientes a las guías de color, la tipografía no corresponde a las leyendas impresas, tamaño y forma; el vial no corresponde al material del casquillo; y el instructivo no corresponde a las dimensiones y al número de dobleces.





La farmacéutica determinó contundentemente que las empresas a las que se les compró el supuesto medicamento no son sus distribuidores autorizados.

Por su parte la Secretaría de Salud presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación por las 46 mil 984 pruebas rápidas para VIH sin registro sanitario que aseguró hace unas semanas en el estado. También reveló que se encontraron otras 6 toneladas de medicamentos caducos en diferentes almacenes y establecimientos de la Secretaría de Salud local, por lo que hasta el momento suman 23 toneladas de fármacos en esta condición, que adquirió el Gobierno de Veracruz.

La Cofepris informó que las empresas que suministraron esos medicamentos no fueron localizadas en los domicilios sociales que habían sido identificados por la dependencia sanitaria del estado, por lo que aún no dan con los responsables.

