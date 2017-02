Lanza Domino’s Pizza anillo de compromiso con forma de rebanada

Feliz San Valentín les desea Domino’s Pizza, que ha lanzado un anillo de compromiso en forma de rebanada para celebrar este 14 de febrero.

La joya de 22 kilates es parte de una campaña en la que las parejas, fanáticas del platillo, se comprometieron precisamente en esta semana que conmemora al amor y la amistad.

Llamada, “una rebanada más antes de que de el sí”, la iniciativa invitó a los usuarios a intercambiar tarjetas electrónicas de regalo en sus diversas sucursales por paquetes de comida adornados con la temática.

If you propose on Domino's FB page this week you get a free 22 carat gold pizza engagement ring pic.twitter.com/Z7zSGYjX1r

— Felicity Morse (@FelicityMorse) February 13, 2017