LadyWuuu acepta su derrota y se retira para siempre

Crónica de una muerte anunciada. El éxito de Lalo Arias, alias ‘LadyWuuu’, que mucho nos hizo reír el año pasado, no duró tanto ni sirvió para muchas cosas.

Y es que, pese a que el personaje no ofrecía nada nuevo, seguía realizando presentaciones en diversos establecimientos, no así en redes sociales, que lo vieron nacer y lo catapultaron a la fama.

La caída se anunció mucho tiempo antes, pero fue hasta el pasado 9 de febrero que Arias publicó su retiro de los escenarios, tras protagonizar una discusión con su exmanager, Rodrigo Fragoso, y fracasar como animador.

“Amigos, amigas, les comunico que me retiro para siempre. Gracias a los que me apoyaron y la gente que me odia gracias por dedicarme su tiempo“, escribió en su nueva cuenta de Twitter.

Amigos amigas les comunico que me retiro para siempre gracias a los que me apoyaron y la gente que me odia gracias por dedicarme su tiempo – https://t.co/cGZ4wOV11g — LadyWuu (@laloariaswuu) February 10, 2017

Mucha gente se dedicó a dañarme a robarme y a lastimar , yo no vengo de abolengo como todos ustedes ni estuadiado soy , por eso soy humilde https://t.co/lBmN0Ppcwl — LadyWuu (@laloariaswuu) February 10, 2017

Hasta el día 8 de febrero de el presente año la Sra Rodrigo @fragosomanager @fragsalitalent manejo mi cuenta de Twitter ella buffo y amenazó https://t.co/nBx8Fy9tpz — LadyWuu (@laloariaswuu) February 10, 2017

Fuente: SDPNoticias.