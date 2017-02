La presentadora puertorriqueña, sufrió la aparatosa pérdida de un diente

Y como era de esperarse los internautas se han mofado masivamente.

La presentadora puertorriqueña, Sonya Cortés sufrió la aparatosa pérdida de un diente mientras conducía un programa televisivo en vivo.

El hecho se difundió ampliamente esta mañana y la cadena de memes parece no tener fin. Bajo el hashtag “#TodosSomosSonya“, los internautas se han mofado masivamente.

Y, pese a que existe el cuestionamiento sobre si su diente era postizo, la conductora asegura que lo que salió volando fue un trozo de bombón que no pudo terminarse. “No me lo podía tragar, por que me ahogó”, dijo.

La nueva cancion el diente de Sonya Cortes #sonyacortes #losetodo #losetodotv 😂😂😂😂 A video posted by peligro41 (@costelovizzini) on Feb 8, 2017 at 5:32am PST

Fuente: SDPNoticias.