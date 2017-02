WhatsApp notificará cambios de estado de tus contactos

Entre los múltiples cambios que WhatsApp esta adaptando a su aplicación móvil, pronto podríamos tener una que nos alerte sobre los nuevos estados de nuestros contactos más importantes.

Si bien los estados habían quedado relegados a una posición en la que pocas personas se acuerdan de actualizarlos, WhatsApp busca revivir la opción de manera que forme parte de la carta de presentación de cada usuario.

Según las imágenes compartidas por la cuenta WABetaInfo, las alertas de los estados en la plataforma vendrían deshabilitados de forma automática, pero pueden activarse y desactivarse en cada contacto las veces que uno quiera.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.40+: "mute" and "unmute" alerts. (DISABLED BY DEFAULT) #whatsappbeta pic.twitter.com/abcMb1wq4M

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 4, 2017