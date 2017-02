Andrea Legarreta enfrenta a fan que se burló de su comentario sobre el dólar

A la conductora no le pareció que un joven se acercara a decirle: “Ay, eres la Legarreta, la del dólar”.

Andrea Legarreta está cansada de seguir siendo blanco de burlas por su comentario sobre el dólar por lo que recientemente estalló cuando un sujeto se burló de ella en su cara.

Verás, la conductora de Hoy acudió a la apertura de un parque diversiones ubicado al sur de la CDMX, donde un joven se la acercó para hacerle ver que la conocía como “la del dólar”.

Frente a esto, Legarreta no pudo más y de inmediato frenó la burla para decirle que no lo conocía y que a él nunca le hizo nada, y que además no era gracioso su comentario.

Todo quedó registrado en un video publicado por la revista TV Notas:

Fuente: SDPNoticias.