Marco Antonio Regil da el último adiós a su madre con emotivo mensaje

El conductor despide a su madre con emotivas palabras.

Marco Antonio Regil, de 47 años de edad dio la noticia en sus redes sociales que su mamá, la señora Irma Sánchez Mayans vive un momento muy triste, pues está a punto de cumplir su ciclo en la tierra.

Con lágrimas en los ojos detalló que aunque ella no ha fallecido, las enfermeras le dicen que le quedan pocos días de vida pues la señora ya no quiere comer, todo a causa de la enfermedad del Alzheimer que padece desde hace algunos años.

En un video en Facebook explicó que había llegado el momento de despedirse de su mamá, la cual dejó de cumplir las funciones más básicas, como tomar agua y comer.

“está en un estado pues prácticamente… pues ya no está. Ya hace más de dos años perdió su memoria, ya no reconoce, ya no habla, balbucea nada más”.

El conductor compartió un video en Facebook:

De esta forma, Marco Antonio Regil dio a conocer que en los siguientes días su madre morirá, pero que está agradecido de, por lo menos, tener la oportunidad de despedirse y estar a su lado.

Fuente: SDPNoticias.