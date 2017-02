Hombre da su chamarra a perro callejero para protegerlo

En momentos donde las malas noticias abundan en Internet, siempre es reconfortante encontrar situaciones que nos recuerdan la bondad de los seres humanos.

En esta ocasión, un video se viralizó por el acto de bondad de un hombre hacia un perro callejero.

Las imágenes fueron captadas en la ciudad de Giresun, Turquía, donde hace algunos días cayó una fuerte nevada. En el video de tránsito se observa a un perro callejero, sentado en la orilla de una calle, mientras intenta cubrirse de la nieve. En un momento un hombre aparece en el video, se acerca al animalito, le ofrece de comer y, sorpresivamente, se quita su chamarra y con ella cubre al perro.

El video fue compartido en redes sociales y rápidamente dieron con el nombre de esta persona, que sin lugar a dudas demostró que aún hay bondad en el mundo.

El hombre de nombre Bülent Kalpakçıoğlu, trabaja en el gobierno municipal de Giresun y declaró que hizo esto porque es lo menos que podía hacer por este ser vivo.

Si no le daba mi chamarra, no podría haber comido con mi conciencia limpia. Mientras nosotros estamos sentados, calientes, dentro de nuestras casas, ellos están afuera en el frío’, relató el ‘héroe’ al sitio web The Dodo.