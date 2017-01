WhatsApp prueba opción para “revocar” mensajes enviados

Whatsapp, la popular plataforma de mensajería instantánea esta probando una nueva opción que permitirá eliminar los mensajes que hayamos mandado por equivocación o con algún error de redacción.

Según información publicada por la cuenta @WABetaInfo, la opción esta incluida en las versiones beta de la aplicación en iOS y Android, agregando los botones de ‘Revocar’ y ‘Editar’ a las herramientas que se muestran al seleccionar un mensaje.

SNEAK PEEK #1:

WhatsApp beta for iOS 2.17.1.869: it is possible to revoke messages! pic.twitter.com/Ncj22txxcG

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 14, 2016