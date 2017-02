Alumno de Aldama dispara pistola de postas en escuela

Un estudiante del CBTA de Aldama, en este estado, detonó el pasado lunes por la mañana dentro de la institución un arma de postas con la que presuntamente quería disparar a la maestra de matemáticas.

Informaron compañeros del menor que el ataque ocurrió luego de que este estuviera viendo el video de un menor que disparó contra sus compañeros en un colegio de Monterrey

En medio del susto, docentes de la institución narraron que el alumno llegó hasta la cafetería donde los estudiantes de la escuela veían el citado video que aun está circulando en redes sociales cuando el joven se acercó a ellos y les dijo que haría lo mismo pero contra la maestra de matemáticas.

Posteriormente salió del lugar para cumplir su sentencia y cuando regresó, los mismos compañeros le preguntaron que sí había cumplido lo que dijo y el joven respondió que sí, que si no habían escuchado los disparos.

Los maestros al percatarse de la plática de los muchachos dialogaron con ellos e intentaron tranquilizarlos, sin embargo, cuando los docentes se retiraron, se escucharon varias detonaciones en el interior de la cafetería.

Hasta el sitio llegaron autoridades escolares y le aseguraron el arma el joven que la traía escondida en el pantalón, luego avisaron de inmediato a personal de Seguridad Publica para quienes acudieron hasta el plantel y detuvieron al menor junto con su pistola.

Docentes aseguraron que autoridades escolares intentaron dialogar con los cuerpos policiacos para que el caso no se diera a conocer porque no querían que trascendiera ya que después no habría matriculas en el próximo ciclo escolar y el plantel se cerraría.

Dieron a conocer que el joven, en un desfile cívico, ya había sacado un arma y había alterado el orden, mientras que autoridades de seguridad pública confirmaron la detención del menor.