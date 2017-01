Todo lo que debes saber sobre la nueva barra de búsqueda de Snapchat

Agiliza la forma en que interactúas con la plataforma.

Si hay algo que los adultos no logramos entender en la vida es Snapchat, sus controles no son intuitivos y el diseño de la plataforma en sí es un poco complicado, por lo que cuando alguien trata de acostumbrarse a esta aplicación a veces termina olvidándola.

La plataforma social recientemente ha hecho algunos cambios importantes, entre ellos la integración de una nueva barra de búsqueda que sin duda facilitará la interacción con todas las opciones que ofrecen, reduciendo el tiempo que pasamos deslizando la pantalla para llegar a los menús que nos interesan en realidad.

La barra sirve como atajo para encontrar conversaciones, contactos e historias, así como para agregar nuevos amigos, por ello enlistamos todas las posibles configuraciones de las búsquedas aquí:

Búsquedas con emojis. Si el nombre de usuario de tu amigo o grupo de chat contiene un emoji, simplemente haz una búsqueda de este, aunque también te podrías topar con las cuentas de algunas celebridades debido a que Snapchat también usa los emoticones como forma de verificación para cuentas oficiales.

Ver historias de cuentas que no sigues. Esta herramienta también permite visualizar las historias de cuentas que estén configuradas como públicas, aún cuando no las tengas agregadas como amigos.

Nuevos amigos rápidamente. El menú de búsqueda incluye tres secciones: New Friends, que contiene contactos recientemente agregados; Quick Add, una sección con sugerencias basadas en amigos mutuos y personas que hayas añadido recientemente; y Contacts, que te muestra las personas que tienes en tu agenda pero que no has agregado en la aplicación.

Descubriendo nuevas historias. También puedes buscar publicaciones o historias en vivo relacionadas con algún tema en específico, únicamente tienes que colocar la palabra clave y estas aparecerán en la última parte de la lista.

Fuente: SDPNoticias.