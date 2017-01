Cancelan estreno de A Dog’s Purpose por maltrato animal

Luego de que se difundiera un video donde un entrenador maltrata a un pastor alemán para que salte a una piscina a fin de grabarse una escena de la película A dog´s Purpose, las productoras Amblin Entertainment y Universal Pictures tomaron la decisión de cancelar el estreno pues PETA inició un boicot en su contra por maltrato animal.

La película se iba a estrenar el 27 de enero en Estados Unidos, por lo que no habrá ni estreno ni premiere.

A través de Twitter, Lasse Hallström habló al respecto asegurando que desconocía el maltrato que sufrió el perro estrella.

“Todos estábamos comprometidos a proporcionar un ambiente de amor, respeto y seguridad para todos los animales del planeta… He sido un amante de los animales y el propósito es hacer una tercera película de perros. La seguridad de los animales es la máxima prioridad”.

Finalmente aseguró que ya investigan y que espera se resuelva pronto.

I did not witness these actions.

We were all committed to providing a loving and safe environment for all the animals in the film.

— lasse hallstrom (@HallstromLasse) January 19, 2017