WhatsApp podría integrar perfiles de negocio verificados

De acuerdo a una publicación de la cuenta @WABetaInfo, WhatsApp podría incluir la famosa palomita de verificación en las cuentas creadas explícitamente con fines empresariales.

La palomita encerrada en una figura verde se mostrará a un lado del nombre de usuario de la cuenta

The verified badge of "PSA" (official WhatsApp chat) will be used for verified business users too (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/ppK9k4IhIA

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 17, 2017