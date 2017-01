Le explota cigarrillo electrónico en la boca; pierde siete dientes

Un estadounidense de 30 años sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro, perdió siete dientes y pasó cuatro días hospitalizado, luego de que su cigarro electrónico explotó en su boca.

Andrew Hall dio a conocer el terrible accidente en su cuenta de Facebook; relató que permaneció cuatro días hospitalizado mientras los médicos le extraían los trozos de plástico que quedaron en su boca debido a la explosión.

Use este aparato casi un año y les aseguro que no hice nada que se supone no debía hacer (la batería estaba bien y seguí los pasos que me dieron en la tienda), pero aun así me explotó en la cara”, escribió Hall.