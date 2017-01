Donald Trump ya llegó a Washington y se prepara para asumir la presidencia

Se dará inicio a una serie de actos que culminarán el viernes con su investidura como 45 presidente ante las escalinatas del Capitolio.

El mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump , ya llegó a la ciudad de Washington, donde se dará inicio a una serie de actos que culminarán el viernes con su investidura como 45° presidente ante las escalinatas del Capitolio.

El avión de la Fuerza Aérea estadounidense que transportaba a Trump, sus familiares y allegados, aterrizó en la base aérea Andrews, en las afueras de Washington, alrededor del mediodía local (17H00 GMT).

“Este viaje comienza y voy a trabajar y luchar muy duro para que esto sea un gran viaje también para los estadounidenses. No tengo dudas de que juntos devolveremos la grandeza a Estados Unidos”, había escrito Trump en Twitter antes de dejar su residencia en Nueva York.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 19, 2017