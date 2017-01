‘Bebé Amor’: Nace con marca de corazón en la frente

Así como Harry Potter creció con una marca característica en la frente que toda la vida lo ligó a Voldemort, este bebé podría ser el más consentido del mundo gracias a su peculiar mancha.

El pequeño Cinar, nacido en Turquía, es el centro de atención debido a que nació con una enorme marca en forma de corazón. Sus padres, Mirat Engin y Ceyda, se encuentran regocijados y los médicos no dejan de recibirlo con emoción.

“Fue realmente como un regalo de Dios. Después de que la enfermera le limpió la sangre de la cabeza, vi la marca de nacimiento. Estaba muy sorprendido de ver la forma de un corazón. Era difícil contener las lágrimas“, contó el padre.

Quien ahora ya es conocido como ‘Bebé Amor’, conoció la fama apenas vio la luz por primera vez, pues el personal de salud no paró de tomarse fotografías a su lado. “Cuando caminamos con él, la gente no deja de sonreír”, dice la mamá.

Turkish baby is born with a heart-shaped birthmark on his forehead https://t.co/Q6VrkNYUtP pic.twitter.com/BVEfxmpy3Q

— Trump we are all (@TrumpWe_Are_All) January 3, 2017